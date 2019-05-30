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РФ отказала Ирану в поставке С-400 - Bloomberg

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Москва отказала Тегерану в продаже зенитных ракетных комплексов, чтобы не повышать напряженность на Ближнем Востоке.
ЗРК С-400
ЗРК С-400
 
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом в четверг, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
 
Как сообщили собеседники агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. При этом подчеркивается, что решение об отказе лично принимал президент РФ Владимир Путин.
 
МИД России и официальные лица Ирана не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.
 
Как отмечает Bloomberg, реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и США с союзниками.
С-400 Триумф – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

Напомним, в последнее время усилилась напряженность в отношениях между Ираном и США.

После того, как Тегеран официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке, США отправили на Ближний Восток ударную авианосную группу. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о решении направить в регион дополнительный военный контингент.

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Теги: Россия, Иран, сделка, покупка, С-400
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Источник: korrespondent.net

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