РФ отказала Ирану в поставке С-400 - Bloomberg

Как отмечает Bloomberg, реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и США с союзниками.С-400 Триумф – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

Напомним, в последнее время усилилась напряженность в отношениях между Ираном и США.

После того, как Тегеран официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке, США отправили на Ближний Восток ударную авианосную группу. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о решении направить в регион дополнительный военный контингент.