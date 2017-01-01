Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран напал на танкеры, чтобы поднять цену на нефть - Помпео

Комментариев: 0
На следующей неделе Вашингтон представит Совбезу ООН доказательства атаки Тегерана на корабли.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео
 
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило агентство Reuters.

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла", - подчеркнул Помпео.

По его словам, доказательства того, что Тегеран стоит за атаками на корабли, будут представлены Совбезу ООН на следующей неделе.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега ОАЭ. Два из них оказались саудовскими нефтяными танкерами.

Позже в Пентагоне заявили, что за нападением на корабли стоит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, корабли, ОАЭ, нападение, танкер, атака, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь