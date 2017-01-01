Иран напал на танкеры, чтобы поднять цену на нефть - Помпео

На следующей неделе Вашингтон представит Совбезу ООН доказательства атаки Тегерана на корабли.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило агентство Reuters

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла", - подчеркнул Помпео.

По его словам, доказательства того, что Тегеран стоит за атаками на корабли, будут представлены Совбезу ООН на следующей неделе.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега ОАЭ. Два из них оказались саудовскими нефтяными танкерами.

Позже в Пентагоне заявили, что за нападением на корабли стоит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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