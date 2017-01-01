Во Флоренции установят памятник Шевченко
В центре итальянской Флоренции установят памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко работы скульптора Олега Пинчука. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в субботу, 1 июня.
"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", – говорится в сообщении.
Утвержается, что монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно известного кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, на площади перед одной из крупнейших библиотек города.
Напомним, минувшей осенью в столице Армении Ереване открыли первый памятник Тарасу Шевченко. Также состоялась церемония освящения монумента.
Также сообщалось, что в Тернопольской области местные власти подозревают в растрате бюджетных средств на реконструкцию памятника Тарасу Шевченко.
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