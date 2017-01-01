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Во Флоренции установят памятник Шевченко

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Монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно известного кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
Памятник Тарасу Шевченко в Тбилиси
Памятник Тарасу Шевченко в Тбилиси
wikipedia.org

В центре итальянской Флоренции установят памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко работы скульптора Олега Пинчука. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в субботу, 1 июня.

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", – говорится в сообщении.

Утвержается, что монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно известного кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, на площади перед одной из крупнейших библиотек города.

Напомним, минувшей осенью в столице Армении Ереване открыли первый памятник Тарасу Шевченко. Также состоялась церемония освящения монумента.

Также сообщалось, что в Тернопольской области местные власти подозревают в растрате бюджетных средств на реконструкцию памятника Тарасу Шевченко.

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Теги: Украина, памятники и монументы, Италия, Шевченко, Тарас Шевченко, памятник, поэт, Флоренция
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Источник: korrespondent.net

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