Во Флоренции установят памятник Шевченко

Монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно известного кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

В центре итальянской Флоренции установят памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко работы скульптора Олега Пинчука. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в субботу, 1 июня.

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", – говорится в сообщении.

Утвержается, что монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно известного кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, на площади перед одной из крупнейших библиотек города.

Напомним, минувшей осенью в столице Армении Ереване открыли первый памятник Тарасу Шевченко. Также состоялась церемония освящения монумента.

Также сообщалось, что в Тернопольской области местные власти подозревают в растрате бюджетных средств на реконструкцию памятника Тарасу Шевченко.

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