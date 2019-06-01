Власти США ожидают бунт мигрантов

В центре нелегалов в Эль-Пасо, рассчитанном на 125 человек, в данный момент находятся 900 человек.

В США на границе с Мексикой переполнены центры мигрантов

Мигранты-нелегалы, помещенные во временный центр содержания в городе Эль-Пасо штата Техас на границе с Мексикой, вскоре могут взбунтоваться, заявили в министерстве внутренней безопасности США по итогам исследования, пишет New York Post 1 июня.

Причиной возможного бунта и вспышек насилися могут стать условия содержания, посколько в центре, рассчитанном на 125 человек, в данный момент находятся 900 нелегалов.

В одной из камер, рассчитанной на 12 человек, проверяющие насчитали 76: некоторым пришлось стоять на унитазе, чтобы не задохнуться, говорится в заявлении ведомства.

15 февраля президент США ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы иметь возможность привлечь средства для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

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