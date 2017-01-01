В Великобритании обвинили Трампа во вмешательстве во внутренние дела

В преддверии государственного визита в Соединенное Королевство американский лидер посоветовал Лондону не платить Брюсселю.

Лидер британской оппозиции обвинил Трампа во вмешательстве во внутренние дела

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарии президента США Дональда Трампа относительно следующего премьер-министра "недопустимым вмешательством" в дела Великобритании. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 2 июня.

Трамп в интервью перед завтрашним визитом в Британию поддержал Бориса Джонсона, который является одним из главных претендентов на должность лидера Консервативной партии и главы правительства после ухода Терезы Мэй.

"Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно неприемлемым вмешательством в демократию нашей страны", - сказал Корбин, отклонивший приглашение посетить государственный банкет с Трампом во время его визита.

"Следующий премьер-министр должен быть выбран не президентом США, не 100 000 непредставительных членов Консервативной партии, а британцами на всеобщих выборах", - добавил лидер лейбористов.

Ранее Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

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