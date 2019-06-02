В Алжире перенесли выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Алжир оказался в политическом кризисе после того, как 82-летний президент Абдель Азиз Бутефлика досрочно ушел в отставку.



В Алжир не смогут провести президентские выборы, запланированные на 4 июля, из-за отсутствия кандидатов, передает В Алжир не смогут провести президентские выборы, запланированные на 4 июля, из-за отсутствия кандидатов, передает France 24

Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, получил документы только от двоих кандидатов, которые позже были признаны недействительными. Также не удалось установить новую дату выборов.

Сейчас страну возглавляет временный президент Абдель Азиз Бутефлика, который должен остаться только до голосования по избранию нового президента. Ранее его назначили временным руководителем до 9 июля.

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