Испанский суд остановил эксгумацию останков диктатора Франко

Процесс перезахоронения был приостановлен по требованию семьи Франсиско Франко до окончательного решения суда.

В Испании Верховный суд распорядился приостановить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в распространенном во вторник, 4 июня, постановлении суда.

Правительство Испании планировало 10 июня перенести останки бывшего правителя из гробницы в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900-1988). Однако, намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано в том числе семьей диктатора, которая просила Верховный суд приостановить перезахоронение до окончательного вердикта суда.

Как говорится в документе, суд "единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков" Франко. Судьи аргументировали свое решение желанием "избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам" страны.

Обжалование касается решения правительства, благодаря которому 15 февраля Совет министров разрешил проведение эксгумации, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место, где будет покоиться диктатор.

Правительство обосновало решение о переносе останков Франко из Долины павших тем, что он "не является жертвой испанской гражданской войны". Кроме того, отмечается, что Франко не может быть перезахоронен в Альмудене, на чем настаивали внуки диктатора, из-за возможных проблем с общественным порядком.

Напомним, в сентябре решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В ноябре в Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

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