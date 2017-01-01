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В Аргентине мужчина 19 лет держал жену в заточении

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Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию.
Мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
La Capital

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление.

Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию. Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать в начале мая, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам. Позднее мужчину задержали.

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Теги: суд, Аргентина, жена, муж, заложница
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Источник: korrespondent.net

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