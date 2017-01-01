Полиция Японии изъяла крупнейшую в истории партию наркотиков

На черном рынке эта партия синтетических наркотиков может стоить около 60 млрд иен (примерно $556 млн), .

Самая крупная партия синтетических наркотиков в истории Японии была захвачена сотрудниками полиции. Сообщается, что общий вес груза составляет около 1 тонны. Об этом 5 июня пишет агентство Kyodo со ссылкой на следственные органы.

На черном рынке стоимость этого груза может доходить до 60 млрд иен (примерно $556 млн), пишет агентство. Ранее в полиции сообщали, что партия весит 800 кг и ее стоимость составляет более $444 млн. Затем эти данные уточнили в сторону повышения.

По данным правоохранителей, в связи с инцидентом в течение нескольких дней арестованы семь человек, включая граждан Китая. Все они отрицают причастность к контрабанде.

По словам источников в следственных органах, партия наркотиков сначала в открытом море была перегружена с судна на судно, а затем ее доставили на японское побережье в район города Симода. Там ее уже ожидали полицейские.

Следствие считает, что груз пришел из Гонконга. На данный момент устанавливаются каналы связи между международными гангстерскими группами и объединениями японских якудза, заказавшими конфискованную партию.

За прошлый год японские правоохранители захватили примерно 1,1 т контрабандных наркотиков. Нынешняя партия почти соответствует этому годовому объему контрабанды.

Ранее сообщалось, что украинская спецслужба совместно с правоохранителями Франции и Польши прекратила деятельность группы наркоторговцев.

Также сообщалось, что сотрудник СБУ сбывал наркотики на Донбассе.

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