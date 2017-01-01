Польская делегация осмотрела обломки лайнера Качиньского

Российская сторона не имеет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы и указывает на ошибку экипажа.

Польская делегация на аэродроме Смоленск-Северный осмотрела фрагменты разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Лех Качиньский. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что осмотр с применением фото- и видеосъемки был инициирован польской стороной.

К нему были допущены семь человек, представляющих польскую прокуратуру и военную жандармерию. Осмотр проводился при участии российских следователей и криминалистов.

"Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы", - указано в сообщении.

В российском ведомстве подчеркнули, что польская сторона осталась довольна результатами проделанной работы и выразила желание продолжать сотрудничество.



Как отметили в СК, "у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы".

"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", - заявили в ведомстве.

Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Ранее сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин крушения президентского Ту-154, согласно которым уничтожение самолета вызвали взрывы.

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