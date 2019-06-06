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Путин назвал плюс ядерного оружия

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Президент России заявил, что после создания ядерного оружия человечество находится в относительном покое.
Путин рассказал о покое в мире из-за ядерного оружия
Путин рассказал о покое в мире из-за ядерного оружия

После создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019, передают российские СМИ.

"Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет", - сказал он.

Путин также выразил озабоченность в связи с выходом США из договоренностей по ПРО. По его словам, это раскачивает системы глобальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. На это в Кремле заявили, что "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия... Все-таки не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки".

Напомним, СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

 

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Теги: Россия, Путин, ядерное оружие, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    06.06.2019, 15:47
Оценка:  +2
Lyonya-Space
И у этого злобного чудовища ещё поворачивается язык рассуждать о мире!...
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