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Пылевая буря накрыла город в Техасе

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Огромное количество пыли обрушилось на населенный пункт. Видеокамеры запечатлели "стены пыли" надвигающуюся на город.

В Сети появилось видео, как сильная пылевая буря накрыла город Лаббок в штате Техас. Соответствующее видео в среду, 5 июня, опубликовал YouTube-канал Associated Press.

Сообщается, что сильные грозы подняли с земли огромное количество пыли, которая обрушилась на город вместе с порывами ветра скоростью до 26 метров в секунду.

Напомним, в марте прошлого года песчаная буря в Египте парализовала транспорт.

Чуть позже огромная пылевая буря накрыла иранский город Йезд.

 

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Теги: США, буря, видео, Техас, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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