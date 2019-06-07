Австрия выдаст Фирташа США – СМИ
Украинского олигарха могут выдать США, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию.
Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля, сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена.
По данным телеканала, Фирташа могут выдать американским властям, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию в США.
Следующие заседание суда назначено на 25 июня.
При этом адвокат бизнесмена просит суд в США снять с Фирташа обвинения в подкупе официальных лиц.
Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.
Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.
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