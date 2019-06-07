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Австрия выдаст Фирташа США – СМИ

Комментариев: 1
Украинского олигарха могут выдать США, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию.
Олигарх Дмитрий Фирташ
Олигарх Дмитрий Фирташ
DmitryFirtash

Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля, сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена.
 
По данным телеканала, Фирташа могут выдать американским властям, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию в США.
 
Следующие заседание суда назначено на 25 июня.
 
При этом адвокат бизнесмена просит суд в США снять с Фирташа обвинения в подкупе официальных лиц.

Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.

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Теги: США, Фирташ, Австрия, Дмитрий Фирташ, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0958    07.06.2019, 05:30
Оценка:  0
Ira0958
пусть отдохнет в американской тюрме лет 150
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