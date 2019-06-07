Австрия выдаст Фирташа США – СМИ

Украинского олигарха могут выдать США, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию.



Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля, сообщает Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля, сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена.

По данным телеканала, Фирташа могут выдать американским властям, если Верховный суд Австрии признает действительным его экстрадицию в США.

Следующие заседание суда назначено на 25 июня.





Напомним, ранее генпрокурор Австрии При этом адвокат бизнесмена просит суд в США снять с Фирташа обвинения в подкупе официальных лиц.Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа . Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену

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