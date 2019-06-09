В результате инцидента погибла женщина и еще пять человек получили ранения. Двое из доставленных в больницу находятся в критическом состоянии.

В Далласе кран обрушился на жилой дом twitter.com/CBSDFW

В городе Даллас (штат Техас) в воскресенье, 9 июня, строительный кран упал на пятиэтажный многоквартирный дом. В результате происшествия один человек погиб и пять получили ранения, сообщает Associated Press

По данным представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания.

Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы.

Эванс уточнил, что точная причина падения крана неизвестна, но вероятно, что этому поспособствовал ветер.

Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14.00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о грозе, надвигающейся на город и сильном ветре.

Cмотрите фотогалерею: В США на пятиэтажный дом упал кран

WATCH: Video from @soph_daigle shows the moment a crane collapsed in Downtown Dallas. At least one person is dead and six others injured.



FOR MORE: https://t.co/5RM5GyfmXA pic.twitter.com/L7ArDnop8I — CBSDFW (@CBSDFW) June 9, 2019

The Crane Collapse In Dallas Texas That Went Through People's Homes Today.

Devastating!

7 Injured and 1 Has Died.



Praying For All In This Tragedy.#CranecCollapse #Dallas

pic.twitter.com/6X0QRqxHe7 — ~Marietta (@MariettaDaviz) June 9, 2019

На Багамах на крупный круизный лайнер упал подъемный кран

Ранее сообщалось, что в результате падения строительного крана в городе Сиэтл погибли четыре человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet