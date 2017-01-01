В Китае при обвале на шахте погибли девять горняков

Происшествие вызвало землетрясение магнитудой 2,3. Десять человек получили ранения и были госпитализированы.

На шахте в китайской провинции Цзилинь 9 июня произошел обвал в результате которого десять человек погибли и десять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости

Отмечается, что обвал произошел на шахте компании Лунцзяпу в воскресенье около 20.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени) и привел к землетрясению магнитудой 2,3.

Шахтеры оказались заблокированы под землей, их общее число не уточнялось.

После того, как стало известно о ЧП на шахте, местные власти распорядились немедленно приступить к поисково-спасательной операции, которая к настоящему моменту завершена.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Ведется расследование причин происшествия.

Напомним, в ночь на 29 мая, на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы . В результате инцидента погибли два горняка.

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