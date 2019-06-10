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Корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

Комментариев: 6
В море вышли корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин.
Российский корвет Бойкий
Российский корвет Бойкий
klops.ru

Российские военные корабельные группы начали учения в Балтийском море, где накануне стартовали маневры стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что в море вышли российские корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин. Они должны отработать действия против подлодок, ракетные удары по кораблям условного противника, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.

"В ходе планового выхода в море экипажами кораблей будут решаться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 по 21 июня в Балтийском море проходят учения НАТО Baltops 2019, которые проводят с 1972 года. В маневрах принимают участие 8600 военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подлодок, а также 40 самолетов.

Напомним, 8 июня в Литве начались масштабные военные маневры НАТО Железный волк-2019  с участием около четырех тысяч военнослужащих из десяти стран.

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Теги: Россия, корабль, стрельба, учения, флот, Прибалтика, ВМФ РФ, Балтийское море, Балтика, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Woodbrother    10.06.2019, 17:23
Оценка:  0
Woodbrother
Корыта на россии тряхнули ржавчиной
LoveFreedom    10.06.2019, 17:14
Оценка:  +1
LoveFreedom
флот НАТО превосходит рашовский в десятикратном размере,это только если считать прибрежные страны бес "нейтралов"которые в свою очередь если что выступят на стороне НАТО,так куда они суют свой нос?хотят что бы им засадили по самые гланды?))
KLISS    10.06.2019, 17:08
Оценка:  +2
KLISS
корабель білий тільки з берега
а в середині який є
LoveFreedom    10.06.2019, 17:11
Оценка:  +1
LoveFreedom
посмотри видео с "кузей" и представить какой он внутри не будит проблем))
LoveFreedom    10.06.2019, 17:03
Оценка:  +2
LoveFreedom
это что пид..раша захотела показать всем свою маленькую пипиську?или померятся размерами с гиганским членом нато?))как бы ей это не вышло через горло))
Alcoolique    10.06.2019, 16:21
Оценка:  +3
Alcoolique
клоуны
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