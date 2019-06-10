Корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

В море вышли корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин.

Российские военные корабельные группы начали учения в Балтийском море, где накануне стартовали маневры стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что в море вышли российские корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин. Они должны отработать действия против подлодок, ракетные удары по кораблям условного противника, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.

"В ходе планового выхода в море экипажами кораблей будут решаться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 по 21 июня в Балтийском море проходят учения НАТО Baltops 2019, которые проводят с 1972 года. В маневрах принимают участие 8600 военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подлодок, а также 40 самолетов.

Напомним, 8 июня в Литве начались масштабные военные маневры НАТО Железный волк-2019 с участием около четырех тысяч военнослужащих из десяти стран.

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