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Кризис в Молдове: Страны ЕС выступили с заявлением

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Пять европейских стран поддержали парламент Молдовы и призывают к мирному решению кризиса в стране.
Заседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы
Sputnik Молдова

Германия, Великобритания, Польша, Франция и Швеция выступили с заявлением о продолжающемся политическом кризисе в Молдове. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на текст заявления, размещенный на сайте МИД Польши.

"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами," – отметили в пяти странах.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 
 

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Теги: Европа, Польша, Франция, Швеция, Германия, Молдова, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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