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В порту Санкт-Петербурга изъяли 400 кг кокаина

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В Россию пытались ввезти 2,5 млн доз кокаина. Партию предварительно оценили примерно в 150 млн долларов.
Килограммовый брикет кокаина
Килограммовый брикет кокаина
ФТС

В российском Санкт-Петербурге таможенники обнаружили в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами 400 килограммов кокаина. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ во вторник, 11 июня.

"При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином", – говорится в сообщении.

Позже анализы подтвердили, что в пакетах был кокаин. Утверждается, что в Россию пытались ввезти 2,5 млн доз наркотика. Партию предварительно оценили примерно в 4,5 млрд рублей (около 150 млн долларов).

Российские силовики устанавливают причастных к переправке наркотиков.

Cмотрите фотогалерею: В порту Санкт-Петербурга изъяли 400 кг кокаина

Ранее стало известно, что в Японии перехватили самую крупную партию синтетических наркотиков в истории этой страны. На черном рынке она может стоить около 60 млрд иен (примерно $556 млн).

Также также сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь нашли 30 кг наркотиков. Нелегальный груз оценили в миллион долларов.

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Теги: Россия, наркотики, фото, Эквадор, кокаин, Санкт-Петербург, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nommu1    11.06.2019, 20:32
Оценка:  0
nommu1
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