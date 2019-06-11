В США прекратили обучение турецких военных

Программа подготовки к работе на истребителях F-35 прервана из-за планов Анкары приобрести российские системы ПВО С-400.

ВВС США исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35. Об этом 11 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что решение принял бригадный генерал с авиабазы Люк в Аризоне Тодд Кентербери из соображений безопасности. По словам собеседника телекомпании, в отношении турецких военных применили процедуру, по которой американских летчиков отстраняют от полетов из-за серьезных личных проблем, способных отвлечь его внимание при управлении самолетом, таких как развод или смерть близкого.

Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил прекращение подготовки турецких военнослужащих по программе F-35.

Он подчеркнул, что если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников в этой программе.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов.

США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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