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Британец выиграл в лотерею $156 миллионов

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Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды". Имя счастливчика пока не разглашается.
Жителю Британии повезло в лотерее
Жителю Британии повезло в лотерее
 
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (более 156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране. Об этом в во вторник, 11 июня, сообщила газета Mirror.

Как сообщил сотрудник лотереи, победитель смог угадать пять основных номеров - 27, 46, 42, 25, 39, а также два дополнительных - 11, 12. 

Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.
 
Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
 
Ранее сообщалось, что безработный американец из штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерее в размере 273 миллиона долларов.

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Теги: Британия, лотерея, Великобритания, выигрыш
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Источник: korrespondent.net

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