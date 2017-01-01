Британец выиграл в лотерею $156 миллионов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (более 156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране. Об этом в во вторник, 11 июня, сообщила газета Mirror

Как сообщил сотрудник лотереи, победитель смог угадать пять основных номеров - 27, 46, 42, 25, 39, а также два дополнительных - 11, 12. Как сообщил сотрудник лотереи, победитель смог угадать пять основных номеров - 27, 46, 42, 25, 39, а также два дополнительных - 11, 12.

Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.