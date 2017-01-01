Польша купит у США сжиженного газа на $8 млрд

Ранее США и Польша подписали три контракта на поставку сжиженного газа. Поставки начнутся с 2022 года.

Польша купит у США партию сжиженного газа на 8 млрд долларов. Об заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров СПГ на сумму в $8 млрд", - сказал он.

Дуда пояснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это - хороший бизнес".

В свою очередь Трамп выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметил, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу.

Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.

Стоит отметить, что США и Польша подписали три контракта на поставку сжиженного газа общим объемом 7,25 млрд куб. м. Поставки начнутся с 2022 года после истечения контракта с Газпромом.

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