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В России отреагировали на размещение американских дронов в Польше

Комментариев: 2
Беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности, считает Владимир Шаманов.
Беспилотник MQ-9 может сутки находиться в воздухе
Беспилотник MQ-9 может сутки находиться в воздухе
Air Force Technology

Американские беспилотники ударного класса способны нести ядерное оружие. Поэтому Россия примет ответные меры из-за размещения в Польше беспилотников ВВС США. Об этом сказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, сообщает Интерфакс в четверг, 13 июня.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", – заявил Шаманов.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса, потому что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. Согласно этому документу, Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных дронов MQ-9.

Также США увеличат численность своих военных в Польше на тысячу человек. К настоящему моменту там дислоцировано 4500 американских солдат.

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Теги: Россия, Польша, США, ядерное оружие, БПЛА, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    13.06.2019, 13:37
Оценка:  +3
Peyot
ой да че вы там моежте противопоставить? Вы туркам с400 хотя бы отгрузите в срок!
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 13:45
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Теперь турки будут сбивать Малазийские Боинги?
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