В Норвегии мужчина умер после отравления водой

Всего от загрязнения воды на острове Аскей пострадали 2000 человек. В больницы госпитализированы 64 человека.

В результате отравления загрязненной водой на острове Аскей в Норвегии скончался мужчина. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 13 июня.

Эрик Вигандер из региональной больницы на юге Норвегии рассказал, что в пищеварительной системе умершего пациента была обнаружена бактерия Campylobacter. Это те же бактерии, которые были обнаружены у других людей, пострадавших в результате наличия кишечной палочки в резервуаре с водой, предназначенной для жителей острова.

По словам Вигандера, у пациента, умершего в среду, также была серьезная болезнь. Поэтому для определения основной причины смерти будет проведено вскрытие.

Всего от загрязнения пострадали 2000 человек. В больницы были госпитализировали 64 человека.

Ранее сообщалось о 55 госпитализированных в результате отравления водой в Норвегии. Бактерии кишечной палочки, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, были найдены в резервуаре, который поставлял часть питьевой воды.

На прошлой неделе годовалый ребенок умер от инфекции в желудочно-кишечном тракте. Пока не установлено, связана ли смерть с загрязнением воды.

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