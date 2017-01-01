Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Песков: Трамп и Путин смогут переговорить в Осаке

Комментариев: 0
Договоренностей о двусторонней встрече пока нет, но президенты будут иметь возможность переговорить "на ногах".
Трамп и Путин могут встретиться в конце месяца в Осаке
Трамп и Путин могут встретиться в конце месяца в Осаке
Getty Images

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп как минимум смогут переговорить на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Предложений об отдельной встрече президентов из Вашингтона не поступало, заявил в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что президенты "в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить".

Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на полях саммита в Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня.

Как сообщалось, в мае Путин и Трамп час общались по телефону. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, Трамп, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь