Помпео обвинил Иран в атаке на танкеры

"Согласно оценке правительства США, Исламская Республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - указал глава Госдепа.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен использовать политику оказания экономического и дипломатического давления на Тегеран, однако в случае необходимости готов защищаться с применением силы.

"США будут защищать свои силы, интересы, а также вместе с партнерами и союзниками защищать глобальную торговлю и региональную стабильность (на Ближнем Востоке). Мы призываем все страны, которым угрожают провокационные акты Ирана, присоединиться к нам в этих усилиях", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепа также добавил, что произошедшее в Оманском заливе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН по инициативе США.

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.