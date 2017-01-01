Болтон позитивно оценил избрание Зеленского

Избрание нового президента Украины создает возможности для налаживания отношений США и России, подчеркнул советник Трампа.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для налаживания отношений США и России. Об этом он написал в Twitter 13 июня.

По словам Болтона, избрание Зеленского позитивно повлияет на урегулирование в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений Вашингтона и Москвы.

"Мы встретились сегодня с представителем (США по вопросам Украины Куртом) Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", - подчеркнул советник Трампа.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США возможен после досрочных парламентских выборов в Украине.

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