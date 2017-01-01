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Болтон позитивно оценил избрание Зеленского

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Избрание нового президента Украины создает возможности для налаживания отношений США и России, подчеркнул советник Трампа.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для налаживания отношений США и России. Об этом он написал в Twitter 13 июня.

По словам Болтона, избрание Зеленского позитивно повлияет на урегулирование в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений Вашингтона и Москвы.

"Мы встретились сегодня с представителем (США по вопросам Украины Куртом) Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", - подчеркнул советник Трампа.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в США возможен после досрочных парламентских выборов в Украине.

Зеленский и США. Что от Украины ждут в Вашингтоне?

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Теги: Россия, Украина, США, донбасс, Болтон, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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