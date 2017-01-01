На аваиашоу в Польше упал самолет

Самолет упал в реку, спасатели пытаются добраться до пилота. Шоу было остановлено.

Во время авиашоу польском городе Плоцк в Вислу упал самолет. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Радио Польша.

"Во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упала в реку, недалеко от левого берега", - сообщает издание.

Представитель местной пожарной службы Эдвард Мысера заявил, что спасательная операция продолжается.

"Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды", - сказал пожарный.

На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба.

Авиашоу было приостановлено после происшествия.

Польские телевизионные каналы сообщили, что пилот выполнял сложное авиаакробатическое упражение, но не справился с управлением. В результате самолет упал в реку недалеко от берега и затонул в течение нескольких секунд.

Напомним, в прошлом году на авиашоу в Канаде разбился самолет. На борту самолета находились пилот и четыре взрослых пассажира.

А во время показательных выступлений на авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся.

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