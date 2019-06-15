Возле Эйфелевой разрисовали поле ко Дню беженцев

Рисунок изображает соединяющиеся руки, которые символизируют беженцев, погибших при пересечении Средиземного моря.

На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже нарисовали огромные руки, соединенные друг с другом, в честь международного Дня беженцев. Об этом сообщает Euronews в субботу, 15 июня.

Площадь картины составляет 15 тысяч квадратных метров. Она выполнена биоразлагающейся краской, которая состоит из мела и сажи. Автором работы стал франко-швейцарский художник Гийом Легро.

Международный День беженцев отмечают 20 июня. Он призван привлечь внимание к положению беженцев в мире и почтить память сотен беженцев, которые гибнут каждый год в попытке добраться в Европу через Средиземное море.

Напомним, что ранее Дания приняла антимиграционный закон, а Италия закрыла порты для спасенных в море беженцев.

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