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Возле Эйфелевой разрисовали поле ко Дню беженцев

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Рисунок изображает соединяющиеся руки, которые символизируют беженцев, погибших при пересечении Средиземного моря.
Возле Эйфелевой башни нарисовали огромное рукопожатие ко Дню беженцев
Возле Эйфелевой башни нарисовали огромное рукопожатие ко Дню беженцев
SAYPE artiste / Facebook

На Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже нарисовали огромные руки, соединенные друг с другом, в честь международного Дня беженцев. Об этом сообщает Euronews в субботу, 15 июня.

Площадь картины составляет 15 тысяч квадратных метров. Она выполнена биоразлагающейся краской, которая состоит из мела и сажи. Автором работы стал франко-швейцарский художник Гийом Легро.

Международный День беженцев отмечают 20 июня. Он призван привлечь внимание к положению беженцев в мире и почтить память сотен беженцев, которые гибнут каждый год в попытке добраться в Европу через Средиземное море.

Напомним, что ранее Дания приняла антимиграционный закон, а Италия закрыла порты для спасенных в море беженцев.

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Теги: Европа, беженцы, Париж, Эйфелева башня, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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