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В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение

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Массовые сбои в подаче электроэнергии произошли в Аргентине и Уругвае. Без света остались 48 млн человек.
В Аргентине и Уругвае включили свет
В Аргентине и Уругвае включили свет
pixabay.com

Электроснабжение почти полностью восстановлено в Аргентине и Уругвае, сообщают профильные ведомств и компании двух стран. 
 
В Министерстве энергетики Аргентины отметили, что по данным на вечер 16 июня было восстановлено 98% от общего спроса. Власти намерены расследовать сбой.
 
Компании Edesur и Edenor заявили, что восстановили предоставление услуг для 100% своих клиентов. Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром в воскресенье.
 
Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии. Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.

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Теги: Аргентина, свет, Уругвай, электричество
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Источник: korrespondent.net

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