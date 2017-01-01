В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение

Массовые сбои в подаче электроэнергии произошли в Аргентине и Уругвае. Без света остались 48 млн человек.

В Аргентине и Уругвае включили свет pixabay.com



Электроснабжение почти полностью восстановлено в Аргентине и Уругвае, сообщают профильные ведомств и компании двух стран.



В Министерстве энергетики Аргентины отметили, что по данным на вечер 16 июня было восстановлено 98% от общего спроса. Власти намерены расследовать сбой.



Компании Edesur и Edenor заявили, что восстановили предоставление услуг для 100% своих клиентов. Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром в воскресенье.



Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии . Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.

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