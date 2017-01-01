В Китае произошли сильные землетрясения, есть жертвы

По последним данным, в результате подземных толчков погибли 11 человек и еще 122 пострадали.

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в понедельник, 17 июня, произошло несколько сильных землетрясений. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сначала подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 по киевскому времени), а примерно через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Гун в том же округе.

По данным местных властей в результате землетрясений погибли 11 человек и 122 пострадали.

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в пострадавшем уезде Чаннин в 07.34 по местному времени (02.34 по киевскому времени).

Напомним, провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая.

Тогда погибли или пропали без вести более 87 тысяч человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил 150 миллиардов долларов

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