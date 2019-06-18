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В России разработают новую "теорию ведения войн" - министр обороны

Комментариев: 6
Министр обороны России считает, что России нужно готовиться к конфликтам нового поколения и разрабатывать стратегию на среднесрочную перспективу.
России нужна новая "теория ведения войн", считает Шойгу
России нужна новая "теория ведения войн", считает Шойгу
mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн. Об этом он сообщил на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает информагентство ТАСС во вторник, 18 июня.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - объяснил Шойгу.

Напомним, что ранее Шойгу заявил, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден.

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Теги: Россия, война, Шойгу, военные действия, гибридная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Злой_Биша    18.06.2019, 18:22
Оценка:  +2
Злой_Биша
Каким бы образом вы не влезли в з@лупу, назад выход только один - через )І(опу.
BROKER666    18.06.2019, 18:24
Оценка:  +2
BROKER666
не ростовское кладбище
BROKER666    18.06.2019, 18:25
Оценка:  +1
BROKER666
...на
BROKER666    18.06.2019, 18:14
Оценка:  +2
BROKER666
расстрел гражданских и гебельсовщина что это сделал враг... теракты на своей территории и и обвинение в этом мифических ДРГ и терр. организаций
BROKER666    18.06.2019, 18:12
Оценка:  +2
BROKER666
прятаться за спинами гражданских...
Blackdzhack    18.06.2019, 18:34
Оценка:  +1
Blackdzhack
Не просто гражданских, как сказал пугабэ - впереди нас будут сотять женщины и дети, а мы будем за их спинами!
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