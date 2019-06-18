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МИД Украины выразило протест на приговоры крымским татарам

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Незаконное преследование крымских татар по "делу Хизб ут-Тахрир" должно повлечь за собой дополнительные санкции, считают в министерстве.
Незаконно осужденные крымские татары проведут в тюрьме от 12 до 17 лет
Незаконно осужденные крымские татары проведут в тюрьме от 12 до 17 лет
facebook.com/crimeansolidarity

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию из-за незаконного осуждения пятерых крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 18 июня.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, объявленным в г.Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - сказано в сообщении.

Как и всегда в России, суд отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан и полностью поддержал сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины.

В украинском МИДе считают это "прикрытием политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

Напомним, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе. Суд вынес приговоры пяти крымским татарам 18 июня - их отправят в тюрьму на сроки от 12 до 17 лет.

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Теги: Россия, Крымские татары, Крым, МИД Украины, тюрьма, приговор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    18.06.2019, 18:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
САНКЦИИ ?! )))))
ГОЛОДРАНЦЫ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ , ДО ВАС ЕЩЁ НЕ ДОШЛО , ЧТО ВЫ НАХЕР НИКОМУ НЕ ВСРАЛИСЯ ....))))
ВЫ УЖЕ ВСЕХ ЗАТРАХАЛИ , ВАШИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА В ОТКРЫТУЮ СКАЗАЛИ , ЧТО УСТАЛИ УЖЕ ПРИДУМЫВАТЬ ЭТИ САНКЦИИ , А МЕРКЕЛЬ СКАЗАЛА , ЧТО НОВЫХ НЕ БУДЕТ !!!! )))))
ИДИТЕ НАХУ.Й СКАКУНАХУ.
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