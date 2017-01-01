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В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

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Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у берегов Японии.
Последствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии

Агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий Японии обнародовало данные о пострадавших в результате разрушительного землетрясения, передает агентство Кyodo.
 
Число раненых в результате землетрясения возросло до 15 человек, девять пострадавших – в городе Ямагата, еще четверо – в Ниигате и по одному – в префектурах Мияги и Исикаве.

Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений
 
Напомним, 18 июня у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов, в результате образовалось цунами высотой около метра.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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