В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у берегов Японии.
Агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий Японии обнародовало данные о пострадавших в результате разрушительного землетрясения, передает агентство Кyodo.
Число раненых в результате землетрясения возросло до 15 человек, девять пострадавших – в городе Ямагата, еще четверо – в Ниигате и по одному – в префектурах Мияги и Исикаве.
Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений
Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений
Напомним, 18 июня у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов, в результате образовалось цунами высотой около метра.
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