19 человек погибли в результате крушения судна в Индонезии
На борту судна находились по меньшей мере 60 человек. Уже спасены 39 пассажиров судна.
19 человек погибли из-за крушения судна в Индонезии, не менее двух человек числятся пропавшими без вести, сообщает Detik.
Спасатели продолжают поисковые работы. Уже были спасены 39 пассажиров судна. На борту находились по меньшей мере 60 человек.
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Напомним, ранее небольшое судно потерпело бедствие близ острова Мадура, который находится северо-восточнее главного острова страны Ява. В результате крушения 15 человек погибли и еще трое пропали без вести.
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