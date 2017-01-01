Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

19 человек погибли в результате крушения судна в Индонезии

Комментариев: 0
На борту судна находились по меньшей мере 60 человек. Уже спасены 39 пассажиров судна.
Судно затонуло в Индонезии
Судно затонуло в Индонезии
Reuters (архив)

19 человек погибли из-за крушения судна в Индонезии, не менее двух человек числятся пропавшими без вести, сообщает Detik.
 
Спасатели продолжают поисковые работы. Уже были спасены 39 пассажиров судна. На борту находились по меньшей мере 60 человек. 

Столкновение теплоходов в Будапеште: число погибших возросло
 
Напомним, ранее небольшое судно потерпело бедствие близ острова Мадура, который находится северо-восточнее главного острова страны Ява. В результате крушения 15 человек погибли и еще трое пропали без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индонезия, судно, жертвы, кораблекрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь