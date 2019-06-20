В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Американский беспилотник Global Hawk был сбит в провинции Хормозган, утверждает КСИР.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге Ирана. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил телеканал Press TV

В заявлении КСИР утверждается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Напомним, в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась, особенно после нападений на танкеры в у берегов ОАЭ и в Оманском заливе.

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