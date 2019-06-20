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В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

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Американский беспилотник Global Hawk был сбит в провинции Хормозган, утверждает КСИР.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk
Беспилотник RQ-4 Global Hawk
military.com
 
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге Ирана. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил телеканал Press TV.
 
В заявлении КСИР утверждается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
 
Напомним, в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась, особенно после нападений на танкеры в у берегов ОАЭ и в Оманском заливе.
 
Первый инцидент произошел 12 мая. Тогда четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Пентагон обвинил в нападении КСИР.
 
А 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе. США также возложили ответственность за инцидент на Иран.

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Теги: США, Иран, беспилотник, разведка
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Источник: korrespondent.net

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