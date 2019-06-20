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Путин о выводах по MH17: Нас это не устраивает

Комментариев: 9
В представленных результатах расследования крушения рейса MH17 нет доказательств вины России, считает президент РФ.
Владимир Путин прокомментировал результаты расследования по MH17
Владимир Путин прокомментировал результаты расследования по MH17

Россию абсолютно не устраивают выводы расследования совместной следственной группы относительно крушения самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом на пресс-конференции в четверг, 20 июня, сказал президент России Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Россия никогда не уклонялась от ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Все что было представлено, ни о чем нам не говорит, у нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто не хочет слушать", - сказал Путин.

Он также заявил про отсутствие диалога, из-за чего, по его словам, невозможно найти "правильный ответ на вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета".

"Надо вернуться к тому, о чем мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия? Нет. А истребители где были? Где доказательства, что это были ополченцы или кто-то другой. Есть много вопросов, просто на них не отвечают. Раз и на всегда назначили виновных и все. Нас такое расследование не устраивает", - сказал российский президент РФ.

Напомним, в среду в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Позже в МИД РФ отреагировали на обвинения по MH17. В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: Россия, Путин, расследование, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Boxerogos    20.06.2019, 18:58
Оценка:  +1
Boxerogos
Премьер-министр Малайзии был прав:заговор против России налицо.
Lyonya-Space    20.06.2019, 18:51
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Ну что ещё можно ожи.дать от мелкого, злобного, подленького чудовища дорвавшегося до власти?!
Конечно будет петь песню: " я - не я, корова не моя"!
Всё же произошло не над их воздушным пространством, а то что они всё это устроили, наводили восток оружием и дебилами - это ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ!
Lyonya-Space    20.06.2019, 18:52
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Гибридная война от ГэМэОшного ботокса...
CasperW    20.06.2019, 18:43
Оценка:  0
CasperW
РаФик ни у чом не уиноват!
сергей11    20.06.2019, 18:41
Оценка:  +1
сергей11
О каких истребителях городит этот плешивый человечек?? Да в Донецке все уже знают, кто, что и как. Просто пока молчат.
NOREGA    20.06.2019, 18:21
Оценка:  -9
NOREGA
Так же это не устраивает Малайзию, чей самолёт сбили укрофашисты.
WTF2wtf    20.06.2019, 18:25
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ты опять вылезло, наци путинское?
Нах пшло, упоротое многостаночное ...
WTF2wtf    20.06.2019, 18:26
Оценка:  +3
WTF2wtf
Какие нах "укрофашисты" служат под Курском в 53-й бригаде, бот конченый????:
Оккупанты херовы
WTF2wtf    20.06.2019, 18:12
Оценка:  +9
WTF2wtf
Само собой преступника не устраивает признание его вины.
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