Путин о выводах по MH17: Нас это не устраивает

В представленных результатах расследования крушения рейса MH17 нет доказательств вины России, считает президент РФ.

Россию абсолютно не устраивают выводы расследования совместной следственной группы относительно крушения самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом на пресс-конференции в четверг, 20 июня, сказал президент России Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Россия никогда не уклонялась от ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Все что было представлено, ни о чем нам не говорит, у нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто не хочет слушать", - сказал Путин.

Он также заявил про отсутствие диалога, из-за чего, по его словам, невозможно найти "правильный ответ на вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета".

"Надо вернуться к тому, о чем мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия? Нет. А истребители где были? Где доказательства, что это были ополченцы или кто-то другой. Есть много вопросов, просто на них не отвечают. Раз и на всегда назначили виновных и все. Нас такое расследование не устраивает", - сказал российский президент РФ.

Напомним, в среду в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Позже в МИД РФ отреагировали на обвинения по MH17. В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet