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США призвали Индию отказаться от покупки С-400

Комментариев: 7
Вашингтон не рекомендует Нью-Дели проводить транзакции с Москвой и предлагает подумать об альтернативе российской системе ПВО.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф
 
США рекомендовали Индии отказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил представитель Госдепартамента во время брифинга с журналистами по поводу предстоящего визита госсекретаря Майка Помпео в Индию. 
 
"В том, что касается С-400, то мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе Индию, не проводить транзакции с Россией, способные привести к введению санкций в рамках закона CAATSA", - ответил представитель американского внешнеполитического ведомства на вопрос о возможной сделке Нью-Дели с Москвой.
 
Он пояснил, что американская администрация в последнее время стремится активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере, что позволит Дели получить больший доступ к американскому вооружению.
 
"Настало подходящее время, чтобы Индия задумалась об альтернативах (С-400 - ИФ)", - указал дипломат.
 
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.
 
Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплектов системы С-400, сумма которого превышает пять миллиардов долларов.
 
Вашингтон пригрозил Дели санкциями из-за российских ПВО, однако власти страны заявили, что ведут независимую политику.

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Теги: США, Индия, госдепартамент США, Госдеп, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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NOREGA    22.06.2019, 01:27
Оценка:  -1
NOREGA
Поздно убогие. Все теперь понимают, что надо сначала уметь защищаться от США, а потом снять скальп с пиндосов
nonhtf    22.06.2019, 01:28
Оценка:  -1
nonhtf
Клоун, а все это кто? Насмешил )))))
NOREGA    22.06.2019, 01:32
Оценка:  -1
NOREGA
А это все, кроме США, Англии и подсосной Украины. Следующая в очереди на покупку С-400 Малайзия, укрофашисты которой сбили самолёт над Донбасом
nonhtf    22.06.2019, 01:35
Оценка:  -1
nonhtf
А как же вся Европа, Канада, Латинская Америка, Япония, ю. Корея, Австралия, Израиль, Эмираты, Саудовская Аравия??? Вы точно дебилёнок)))
NOREGA    22.06.2019, 01:37
Оценка:  -1
NOREGA
Мудло, С-400 купили Турция, Китай, Индия- уже это 3 миллиарда, что противопоставит саная Америка против всего Мира, ее раздавят как Гитлера
nonhtf    22.06.2019, 01:40
Оценка:  -1
nonhtf
Во-первых, мудило тебя родило )))
nonhtf    22.06.2019, 01:40
Оценка:  0
nonhtf
А во вторых, Турция и Китай это не весь мир! Тау, что ты есть Клоун !)))
fkrfyfan    22.06.2019, 01:11
Оценка:  +1
fkrfyfan
А альтернативой, естественно является только дорогущее и не эффективное пиндоское оружие
nonhtf    22.06.2019, 01:28
Оценка:  -1
nonhtf
Это всё в вашей большой голове)))
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