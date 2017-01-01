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США эвакуируют персонал с базы в Ираке - СМИ

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С иракской авиабазы Балад будут отозваны около 400 сотрудников корпорации Lockheed Martin и охранной компании Sallyport Global.
Истребитель F-16 на авиабазе Балад в Ираке
Истребитель F-16 на авиабазе Балад в Ираке
 
США отзывают сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и военной охранной компании Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом субботу, 22 июня, сообщило агентство Reuters.
 
По информации источников агентства, эвакуация из-за "потенциальных угроз безопасности" может коснуться около 400 сотрудников двух компаний, которые находятся на иракской военной базе Балад в 80 км к северу от Багдада. 
 
Всего их там порядка 800 человек. Уход половины персонала американских компаний с базы собеседники Reuters назвали неизбежным. Он должен занять около десяти дней.
 
Напомним, на прошлой неделе авиабаза Балад была обстреляна из гранатометов. Кроме того, две другие иракские военные базы, на которых также находятся американские военные, были подвержены ракетному обстрелу.

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Теги: Ирак, США, эвакуация, персонал, военные, военная база
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Источник: korrespondent.net

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