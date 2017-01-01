В Германии участники антиклиматического протеста подрались с полицией

Во время "антиугольной" акции протеста между митингующими и полицией произошли столкновения. В результате пострадали шесть правоохранителей.

Во время многотысячной "антиугольной" акции протеста возле города Ахен в Германии между митингующими и полицией произошли столкновения, стражи порядка применили слезоточивый газ. Об этом сообщили организаторы акции - общественное движение Ende Gel"ande, передает Укринформ.

"Во время акций протеста в районе рейнских буровых шахт активисты вышли к месту открытого карьера Гарзвайлер. Полиция применила перечный газ", - говорится в сообщении.

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия неоднократно предупреждала протестующих об опасности проведения акции возле карьера, где высота обрыва достигает 40 метров.

Правоохранители пытались не допустить людей к месту добычи, активисты прорывались через полицейский кордон.

По данным правоохранителей, в столкновениях с демонстрантами ранены по меньшей мере 6 полицейских.

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