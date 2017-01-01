Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен "серьезно обдумать интересное содержание" письма.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
По словам главы КНДР, в письме "отличное содержание" и он намерен "серьезно обдумать интересное содержание".
Других деталей документа не приводится.
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.
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