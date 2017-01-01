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Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен "серьезно обдумать интересное содержание" письма.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое
Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое


Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам главы КНДР, в письме "отличное содержание" и он намерен "серьезно обдумать интересное содержание".

Других деталей документа не приводится.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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