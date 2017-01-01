Трамп заявил о новых санкциях против Ирана

Ограничительные меры, по словам главы Белого дома, лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 24 июня, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По словам Трампа, документ лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил о введении санкций против ряда военных руководителей Ирана и готовящихся мерах против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

Ранее Трамп анонсировал новые санкции, но заявлял, что хочет заключить соглашение, чтобы поддержать ослабевающую экономику Ирана.

Перед этим Трамп предложил сделать Иран "снова великим".

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