Делегация РФ решила подтвердить свои полномочия в ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, в соответствии с которой права членов его делегаций не подлежат каким-либо санкциям.



Делегация Россия подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает РИА Новости во вторник, 25 июня.

По его словам, парламентарии из Украины и Великобритании пытались задержать принятие резолюции ПАСЕ, которая позволяет России вернуться, однако "ничего так и не добились".



"Весь день понедельника, до позднего вечера члены ПАСЕ были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ. Эти поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - сказал Толстой.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Обсуждение резолюции длилось девять часов.В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России.

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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