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В Австрии начали рассматривать дело об экстрадиции Фирташа в США - СМИ

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Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.
Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ
DmitryFirtash

Верховный суд Австрии во вторник, 25 июня, начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Как уточнил журналистам адвокат украинского бизнесмена, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.

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Теги: США, суд, Фирташ, Австрия, Дмитрий Фирташ, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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