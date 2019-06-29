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Что в кружке?: Путин пришел на официальный ужин со своей термокружкой

Комментариев: 10
В то время как другие политики пили из обычных бокалов, Путин предпочел собственную посуду.
Новость вызвала ироничную реакцию в Сети
Новость вызвала ироничную реакцию в Сети

Президент Российской федерации Владимир Путин пришел на официальный ужин в рамках саммита G20 со своей термокружкой. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

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В то время как другие политики пили из обычных бокалов, Путин предпочел собственную посуду. Новость вызвала ироничную реакцию - в соцсетях сразу предположили, что это связано с боязнью отравления.

Спикер Путина Дмитрий Песков ожидаемо выступил с опровержением этой версии:

"Это связано с тем, что он все время пьет чай из этого термоса", заявил Песков.

Ранее сообщалось, что экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным.

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Теги: саммит G20, Путин, курьез
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Комментариев (10)
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Духовный_скреп    29.06.2019, 11:55
Оценка:  0
Духовный_скреп
В кружке Вовы -квас Тарас,он для карликов-как раз.
П    29.06.2019, 11:38
Оценка:  -1
П
Нет ребята, это не боязнь отравления, это боязнь оставить
свой генетический материал. Шифруется, а чего?
PINKIPAU    29.06.2019, 11:42
Оценка:  -2
PINKIPAU
Возможно, это один из двойников.
Василий*Петросян    29.06.2019, 11:36
Оценка:  -1
Василий*Петросян
чистый белок всегда с ним.
ТТ69    29.06.2019, 11:25
Оценка:  0
ТТ69
чтоб оно со своей медицинской уткой везде ходило.....туда за одно больше бесплатного алкоголя с фужеров в тихую слить сможет
Boxerogos    29.06.2019, 11:23
Оценка:  -1
Boxerogos
Имеет право.
PINKIPAU    29.06.2019, 10:34
Оценка:  0
PINKIPAU
Та сдохнет эта мразь проклятая все равно, вечно жить не будет.
Boxerogos    29.06.2019, 11:25
Оценка:  -2
Boxerogos
Само-собой Педя Пидoрошенко сдохнет.Надеемся что не своей смертью.
Григорич    29.06.2019, 10:31
Оценка:  -5
Григорич
украинцы наоборот Темнейшему должны быть благодарны...это же их термос - (томас)
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 10:43
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
у Xyйла маразм и паранойя!
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