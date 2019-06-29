Что в кружке?: Путин пришел на официальный ужин со своей термокружкой

В то время как другие политики пили из обычных бокалов, Путин предпочел собственную посуду.

Президент Российской федерации Владимир Путин пришел на официальный ужин в рамках саммита G20 со своей термокружкой. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

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В то время как другие политики пили из обычных бокалов, Путин предпочел собственную посуду. Новость вызвала ироничную реакцию - в соцсетях сразу предположили, что это связано с боязнью отравления.

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) 28 июня 2019 г.

Спикер Путина Дмитрий Песков ожидаемо выступил с опровержением этой версии:

"Это связано с тем, что он все время пьет чай из этого термоса", заявил Песков.

Ранее сообщалось, что экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным.