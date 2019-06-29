Россия об уплате долга ПАСЕ: Еще ничего не должны

Политические решение о погашение около 85 миллионов евро Совету Европе ничего не значит без экономического, заявили в Минфине РФ.

В российском Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге Москвы перед Советом Европы. Как заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, документ-протокол о сумме и графике платежей России в Совет Европы еще не подписан, пишет Интерфакс 29 июня.

По его словам, сейчас есть только политическое решение, экономическую маршрутную карту еще предстоит составить.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - заявил Сторчак.

Также заместитель российского министра допустил возможность единовременного платежа по задолженности России перед Советом Европы, как только будет установлена сумма и график.

"Скорее всего, мои коллеги, возможно мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - добавил Сторчак.

Когда планируется создать документ по выплатам, российский чиновник не сообщил.

Как пишет агентство со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией, задолженность России перед Советом Европы составляет около 85 миллионов евро.

На прошедшей неделе Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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