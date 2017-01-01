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В Мадриде протестовали против отмены ограничения на въезд авто

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Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра.
На улицы Мадрида вышли тысячи протестующих
На улицы Мадрида вышли тысячи протестующих

Демонстранты в Мадриде выступили против инициативы нового мэра города отменить ограничения на въезд автомобилей, введенного с целью борьбы с загрязнением воздуха. Об этом информирует BBC.

"Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида в субботу, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра по отмене ограничений на загрязнение окружающей среды автомобилями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Берлине десятки тысяч людей вышли на акцию за перемены в обществе.

 

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Теги: Испания, протесты, Мадрид, протест, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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