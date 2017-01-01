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При крушении самолета в США погибли 10 человек

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Легкий двухмоторный самолет потерпел крушение в Техасе. Все находящиеся в нем люди погибли.

В результате крушения двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли 10 человек, сообщает Associated Press.
 
Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас. Самолет врезался в аэропорту в ангар, после чего он загорелся.
 
Все находящиеся в самолете погибли.
 
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.



Напомним, ранее на Аляске самолет врезался в гору, погибли три человека. На днях небольшой самолет упал на жилой дом в Северной Каролине, жертвами крушения стали два человека.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, видео, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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