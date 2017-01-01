При крушении самолета в США погибли 10 человек
Легкий двухмоторный самолет потерпел крушение в Техасе. Все находящиеся в нем люди погибли.
В результате крушения двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли 10 человек, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас. Самолет врезался в аэропорту в ангар, после чего он загорелся.
Все находящиеся в самолете погибли.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее на Аляске самолет врезался в гору, погибли три человека. На днях небольшой самолет упал на жилой дом в Северной Каролине, жертвами крушения стали два человека.
Напомним, ранее на Аляске самолет врезался в гору, погибли три человека. На днях небольшой самолет упал на жилой дом в Северной Каролине, жертвами крушения стали два человека.
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