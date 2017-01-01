Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов

В новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов, сообщает телеканал Television New Zealand .

"Благодаря вступившим в силу ограничениям все меньше пластика будет попадать в реки Новой Зеландии. Уязвимость фауны нашей страны также уменьшится", - заявил помощник министра по вопросам окружающей среды Новой Зеландии Юджени Сейдж.

Согласно новым правилам, под запрет попадают пластиковые пакеты толщиной менее 70 микрон.

Веллингтон узаконил данные меры после того, как 65 тысяч человек подписали петицию в пользу введения запрета на использование полиэтиленовых пакетов.

Полиэтиленовые отходы являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких к разложению видов мусора: в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобные отходы влияют на морскую фауну.

По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в океан попадает до 12 млн тонн пластика.