В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Правоохранители распылили слезоточивый газ. Протестующие начали выходить из захваченного законодательного совета.

Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает ВВС.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.