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В Гонконге полиция начала разгон протестующих

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Правоохранители распылили слезоточивый газ. Протестующие начали выходить из захваченного законодательного совета.

Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает ВВС.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.

 
Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента. Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна.

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Теги: протесты, видео, полиция, протест, Гонконг, разгон, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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