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Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долл для усиления южной границы США

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Деньги пойдут Пограничной службе, а также Департаменту здоровья и социальной службе, которые должны решить проблемы на границе США и Мексики.
Трамп разрешил выделить 4,6 млрд долл на усиление границы между США и Мексикой
Трамп разрешил выделить 4,6 млрд долл на усиление границы между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,6 миллиардов долларов для решения проблем на южной границе страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"На нашей границе кризис. Сегодня президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, согласно которому Служба пограничного контроля и Департамент здравоохранения и социальных служб получат 4,6 млрд долл. для решения гуманитарного кризиса. Пора провести реформы в законодательстве и закрыть лазейки в нашей системе", - написал Пенс.

Ранее Палата представителей Конгресса приняла версию двухпартийного законопроекта Сената.

Деньги должны быть использованы для оптимизации работы центров по приему мигрантов, расположенных на границе Мексики и США, а кроме того, на укрепление самой границы.

Напомним, возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей несколько недель находились в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

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Теги: граница, беженцы, Трамп, мигранты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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